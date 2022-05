Prélude de Kader Attou + Arte fait son karaoké Marseille 2e Arrondissement, 2 juillet 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Prélude de Kader Attou + Arte fait son karaoké Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 1 Esplanade J4 Marseille 2e Arrondissement

2022-07-02 – 2022-07-02 Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 1 Esplanade J4

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Programme de la soirée :



• 20h30

Kader Attou – Compagnie Accrorap

Prélude, pièce chorégraphique pour dix danseurs

Durée 30’

La bien nommée Prélude, première création du chorégraphe Kader Attou et de sa compagnie depuis son arrivée dans la région, rassemble une dizaine de jeunes danseurs professionnels hip-hop locaux. Cette pièce “tout-terrain”, présentée ici pour la première fois, a vocation à partir à la rencontre de tous les publics et à mener la danse hip-hop partout et surtout là où on ne l’attend pas.



• 22h00

À l’occasion de ses 30 ans, Arte part en live et vous donne rendez-vous dès le soleil couchant, pour participer à son karaoké géant animé par l’explosive Aline Afanoukoé.



Venez chanter, fredonner ou vous lâcher sur les plus grands standards de la chanson française, de la pop internationale, du rap, sans oublier quelques grands airs d’opéra, captés par les équipes d’Arte Concert sur les plus grandes scènes européennes.

Retrouvez “Prélude”, pièce chorégraphique de Kader Attou pour dix danseurs. Dès 22h, Arte revient au Festival de Marseille avec une nouvelle playlist !

Rendez-vous samedi 2 juillet au Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.

Programme de la soirée :



• 20h30

Kader Attou – Compagnie Accrorap

Prélude, pièce chorégraphique pour dix danseurs

Durée 30’

La bien nommée Prélude, première création du chorégraphe Kader Attou et de sa compagnie depuis son arrivée dans la région, rassemble une dizaine de jeunes danseurs professionnels hip-hop locaux. Cette pièce “tout-terrain”, présentée ici pour la première fois, a vocation à partir à la rencontre de tous les publics et à mener la danse hip-hop partout et surtout là où on ne l’attend pas.



• 22h00

À l’occasion de ses 30 ans, Arte part en live et vous donne rendez-vous dès le soleil couchant, pour participer à son karaoké géant animé par l’explosive Aline Afanoukoé.



Venez chanter, fredonner ou vous lâcher sur les plus grands standards de la chanson française, de la pop internationale, du rap, sans oublier quelques grands airs d’opéra, captés par les équipes d’Arte Concert sur les plus grandes scènes européennes.

Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 1 Esplanade J4 Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-05-06 par