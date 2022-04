Prélude au silence Musée Louis Vouland, 14 mai 2022 19:00, Avignon.

L’association trace de poète vous propose des focus autour de l’exposition « Sorgue » qui présente des gravures et des peintures de Dominique-Pierre Limon et rend hommage à Hélène Martin.

L’association trace de poète vous propose des focus et des discussions autour de l’exposition « Sorgue » qui présente des gravures et des peintures de Dominique-Pierre Limon et rend hommage à l’autrice-compositrice-interprète Hélène Martin (1928-2021).

A partir de vidéos qui accompagnent les œuvres exposées, trace de poète vous invite à échanger successivement sur les thèmes majeurs de l’exposition, la Sorgue, la gravure, Hélène Martin, qui a mis en musique et chanté les poètes, René Char, Genêt, Aragon.

Dans l’intimité d’un hôtel particulier construit à la fin du XIXe siècle, le musée Louis Vouland abrite les riches collections d’arts décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles rassemblées par cet industriel avignonnais.

Le visiteur découvre au fil des différentes pièces de cette demeure de grand bourgeois meubles, tableaux, tapisseries, faïences, porcelaines, lustres, miroirs et autres objets décoratifs.

6 € / 4 €

http://www.vouland.com

€6/ €4 Free & solidary participation Saturday 14 May, 19:00

In the privacy of a mansion built at the end of the 19th century, the Louis Vouland Museum houses the rich collections of decorative arts of the 17th and 18th centuries collected by this Avignonnais industrialist. The visitor discovers throughout the different rooms of this residence of great bourgeois furniture, paintings, tapestries, earthenware, porcelain, chandeliers, mirrors and other decorative objects.

La asociación traza de poeta propone focus y discusiones en torno a la exposición «Sorgue» que presenta grabados y pinturas de Dominique-Pierre Limon y rinde homenaje a la autora-compositora-intérprete Hélène Martin (1928-2021). A partir de los vídeos que acompañan las obras expuestas, huella de poeta le invita a intercambiar sucesivamente sobre los temas principales de la exposición, la Sorgue, el grabado, Hélène Martin, que puso en música y cantó a los poetas, René Char, Gene, Aragón.

Participación libre y solidaria Sábado 14 mayo, 19:00

17 rue Victor Hugo, 84000 Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France 84000 Avignon Provence-Alpes-Côte d’Azur