Prélude au silence Musée Louis Vouland, 14 mai 2022, Avignon.

Prélude au silence

Musée Louis Vouland, le samedi 14 mai à 19:00

L’association trace de poète vous propose des focus et des discussions autour de l’exposition « Sorgue » qui présente des gravures et des peintures de Dominique-Pierre Limon et rend hommage à l’autrice-compositrice-interprète Hélène Martin (1928-2021). A partir de vidéos qui accompagnent les œuvres exposées, trace de poète vous invite à échanger successivement sur les thèmes majeurs de l’exposition, la Sorgue, la gravure, Hélène Martin, qui a mis en musique et chanté les poètes, René Char, Genêt, Aragon.

Participation libre & solidaire

Musée Louis Vouland 17 rue Victor Hugo, 84000 Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Avignon Vaucluse



