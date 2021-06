Bitche Bitche Bitche, Moselle PRÉLUDE AU FESTIVAL EUROCLASSIC 2021 Bitche Bitche Catégories d’évènement: Bitche

Moselle

Concert à 17h de la Chorale Diversio et Sextuor:

Bitche Moselle Bitche Concert à 17h de la Chorale Diversio et Sextuor:

Les chants sont éclectiques et ouverts à tous les horizons du répertoire pour choeur, du jazz au baroque, du contemporain au sacré. La diversité des styles abordés est ainsi au coeur de l’Ensemble Vocal Diversio.

Né en septembre 2018 de la réunion d’étudiants du cursus polyphonique au conservatoire de Strasbourg, le Sextuor a d’abord travaillé sous la direction de Jean-Philippe Billmann avant de voler de ses propres ailes. Il voyage au gré des Polyphonies, de Poulenc à Montand, de la Renaissance à la pop en passant par les musiques traditionnelles.

A 15h : initiation gratuite au Mölkky avec le Mölkky Club de Macheren.

Petite restauration sur place. association.cassin@hotmail.com +33 3 87 96 99 45

