Prélude à tango Marseille 9e Arrondissement, 6 juillet 2022, Marseille 9e Arrondissement.

Prélude à tango Cité de la Musique, La Magalone 245 bis Boulevard Michelet Marseille 9e Arrondissement

2022-07-06 – 2022-07-06 Cité de la Musique, La Magalone 245 bis Boulevard Michelet

Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 9e Arrondissement

7 10 La Cité à ciel ouvert !



100 ans après la naissance d’Astor Piazzolla, « Prélude à tango » revisite des œuvres de Bach et Piazzolla en apparence dissemblables, mais unies par leur art du contrepoint et de la fugue.



Jean Cohen-Solal (flûte et électroacoustique) et Julie Torres (piano) tissent un fil entre ces deux compositeurs et construisent un espace intemporel, mêlant improvisation et création électroacoustique participant à l’alchimie de ce lien par delà les siècles…



Jean Cohen-Solal, flûte et électroacoustique

Julie Torres, piano

100 ans après la naissance d’Astor Piazzolla, « Prélude à tango » revisite des œuvres de Bach et Piazzolla en apparence dissemblables, mais unies par leur art du contrepoint et de la fugue.

La Cité à ciel ouvert !



100 ans après la naissance d’Astor Piazzolla, « Prélude à tango » revisite des œuvres de Bach et Piazzolla en apparence dissemblables, mais unies par leur art du contrepoint et de la fugue.



Jean Cohen-Solal (flûte et électroacoustique) et Julie Torres (piano) tissent un fil entre ces deux compositeurs et construisent un espace intemporel, mêlant improvisation et création électroacoustique participant à l’alchimie de ce lien par delà les siècles…



Jean Cohen-Solal, flûte et électroacoustique

Julie Torres, piano

Cité de la Musique, La Magalone 245 bis Boulevard Michelet Marseille 9e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-10-26 par