Nuit des musées Prélude à l’exposition estivale : présentation de dessins inédits de Robert Petit-Lorraine Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre et gratuite pour toutes et tous

Présentation de quelques dessins de Petit-Lorraine, artiste et résistant.

Prélude à l’exposition estivale, outre l’exposition permanente et temporaire (bataille de Bir Hakeim) le musée présentera quelques dessins inédits de Robert Petit-Lorraine. Ces dessins ont été envoyés anonymement par voie postale depuis plus d’un an. Ils couvrent la période 1940-1945 et correspondent aux évènements auxquels l’auteur a participé.

Fondé en 1992 par d’anciens résistants, avec la volonté de transmettre la mémoire de tous ceux qui ont combattu pour la Libération et pour la victoire sur la barbarie nazie, le musée est l’unique lieu en Ardèche consacré à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale dans le département.

Free entry for all Saturday 14 May, 18:00

Founded in 1992 by former resistance fighters, with the desire to transmit the memory of all those who fought for the Liberation and for the victory over Nazi barbarism, the museum is the only place in Ardèche dedicated to the history of the Second World War in the department. hearing impairment

Preludio a la exposición estival, además de la exposición permanente y temporal (batalla de Bir Hakeim) el museo presentará algunos dibujos inéditos de Robert Petit-Lorraine. Estos dibujos han sido enviados anónimamente por correo durante más de un año. Cubren el período 1940-1945 y corresponden a los acontecimientos en los que participó el autor.

Entrada libre y gratuita para todas y todos Sábado 14 mayo, 18:00

