goasven café, le lundi 7 mars à 19:30

Le collectif Chardon Ardent* vous invite à assister au spectacle : **Préliminaires, pénétration,orgasme ?** Claire Mo vous racontera sa vie sexuelle durant 1h30 dans un One woman show garni d’anecdotes, servi sur son lit d’expériences vécues, accompagné de ses premières fois gratinées aux mycoses, le tout arrosé de cyprine. C’est plutôt drôle, relativement questionnant, assez explicite, et entièrement basé sur des faits réels. Exclusivement réservé à un public consentant ! PRIX LIBRE AU CHAPEAU Au plaisir! ⚠ Trigger warning ⚠ Claire Mo aborde aussi le viol ? Chardon Ardent qu’est ce que c’est que ce collectif ?! C’est un collectif féministe qui propose de réfléchir collectivement à la notion de consentement. On souhaite construire des alternatives pour rompre avec la culture du viol et chercher des manières désirables de vivre les relations dans le cadre amoureux, sexuel, mais aussi amical, familial, affectif, de colocation, au sein de collectif au sens large.

Claire Mo vous raconte sa vie sexuelle en un One woman show garni d'anecdotes, servi sur son lit d'expériences vécues, accompagné de premières fois gratinées aux mycoses, le tout arrosé de cyprine.

