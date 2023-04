Rallye vélo 2 Le Haire, 1 mai 2023, Preignac.

Le comité des fêtes du Bourg organise la 41ème édition de son traditionnel rallye vélo le lundi 1er mai 2023 à 8h30 à l’Espace Poupot.

Un petit déjeuner sera servi avant le départ.

Départ à 9h00.

Vous partirez à l’aventure et aurez le plaisir de découvrir votre itinéraire au fur et à mesure des quelques trente kilomètres que compte ce rallye.

Vous serez invités tout au long du parcours à participer à des jeux et à répondre à des questions d’observation ou de culture générale et régionale.

Pique nique à l’heure du déjeuner. Pensez à porter vos casse-croutes !

La remise des prix s’effectuera en soirée autour d’un repas convivial à l’Espace Poupot.

A vos inscriptions !!.

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 23:00:00. EUR.

2 Le Haire Espace Poupot

Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The festival committee of Le Bourg organizes the 41st edition of its traditional bicycle rally on Monday, May 1st, 2023 at 8:30 am at the Espace Poupot.

A breakfast will be served before the departure.

Departure at 9:00 am.

You will go on an adventure and have the pleasure of discovering your itinerary as you go along the thirty kilometers of this rally.

You will be invited throughout the route to participate in games and to answer questions of observation or general and regional culture.

Picnic at lunch time. Remember to bring your snacks!

The prize-giving ceremony will take place in the evening around a convivial meal at the Espace Poupot.

To your inscriptions!

El Comité des fêtes du Bourg organiza la 41ª edición de su tradicional concentración ciclista el lunes 1 de mayo de 2023 a las 8.30 h en el Espace Poupot.

Se servirá un desayuno antes de la salida.

Salida a las 9.00 h.

Partirá a la aventura y tendrá el placer de descubrir su itinerario mientras recorre los treinta kilómetros aproximadamente del rally.

Por el camino, le invitarán a participar en juegos y a responder a preguntas de observación y de conocimientos generales y regionales.

Picnic a la hora de comer. No olvide traer sus tentempiés

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar por la noche en torno a una comida de convivencia en el Espace Poupot.

¡Por sus inscripciones!

Das Festkomitee von Le Bourg organisiert die 41. Ausgabe seiner traditionellen Fahrradrallye am Montag, den 1. Mai 2023 um 8:30 Uhr im Espace Poupot.

Vor dem Start wird ein Frühstück serviert.

Abfahrt um 9.00 Uhr.

Sie werden sich auf ein Abenteuer einlassen und das Vergnügen haben, Ihre Route nach und nach zu entdecken, während Sie die 30 Kilometer dieser Rallye zurücklegen.

Entlang der Strecke werden Sie aufgefordert, an Spielen teilzunehmen und Fragen zur Beobachtung oder zur regionalen und allgemeinen Kultur zu beantworten.

Picknick zur Mittagszeit. Denken Sie daran, Ihre eigenen Snacks mitzunehmen!

Die Preisverleihung findet am Abend bei einem gemütlichen Essen im Espace Poupot statt.

Anmelden!

Mise à jour le 2023-04-11 par OT Cadillac-Podensac