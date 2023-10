Lecture contée de Shalossa PréhistoSite de Brassempouy Brassempouy, 13 mai 2023, Brassempouy.

Lecture contée de Shalossa Samedi 13 mai, 21h00, 21h30 PréhistoSite de Brassempouy

Ce conte sera présenté par Michèle Ballinger, ancienne Ingénieure dans le domaine de la Préhistoire au CNRS. Ce conte scientifique a été réalisé en partenariat avec l’équipe du Préhistosite de Brassempouy et l’UMR 8068 TEMPS (Technologie et Ethnologie des Mondes PréhistoriqueS).

Michèle Ballinger dédicacera son ouvrage par la suite.

PréhistoSite de Brassempouy 404 rue du musée 40330 Brassempouy Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558892173 http://www.prehistoire-brassempouy.fr Au cours du Paléolithique supérieur, des hommes préhistoriques s’installèrent dans la Grotte du Pape. Ils y abandonnèrent des outils en silex, en os, mais aussi des parures et une exceptionnelle série de neuf figurines humaines en ivoire de mammouth qu’Édouard Piette découvre entre 1892 et 1897, dont la « Dame à la capuche », la plus ancienne représentation de visage humain. C’est pour présenter ces vestiges que la Maison de la Dame a été conçue. À ses côtés, l’ArchéoParc présente la vie quotidienne de ces hommes, leur environnement et leurs techniques. Un véritable voyage en préhistoire… il y a 25 000 ans !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©Michèle Ballinger