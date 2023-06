Parcours découverte à l’aide d’un quizz Préhistorama Rousson, 16 septembre 2023, Rousson.

Parcours découverte à l’aide d’un quizz 16 et 17 septembre Préhistorama 3 € adulte. Gratuit -6 ans. Sur inscription.

Parcours découverte du Préhistorama avec un jeu de piste et un quizz inclus dans le prix d’entrée.

Venez explorer de manière captivante et éducative l’évolution de la vie et de l’humanité préhistorique grâce à notre exposition paléontologique comprenant plus de 1 500 fossiles.

Vous pourrez également admirer des dioramas représentant des scènes avec des personnages et des animaux reconstitués en taille réelle.

Préhistorama 75 chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 86 96 http://www.prehistorama.com [{« type »: « email », « value »: « contact@prehistorama.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 86 96 »}] Le musée montre d’une manière très vivante des scènes reconstituées, basées sur les découvertes scientifiques, avec des personnages et des animaux réalisés en grandeur nature.

Un voyage dans le temps depuis l’apparition de la vie sur Terre jusqu’à la fin de la Préhistoire : la galerie des temps géologiques (collection de plus de 500 fossiles), le commencement de la vie sur Terre jusqu’à l’apparition de l’homme, la Préhistoire avec nos ancêtres et la salle des animaux de l’ère glaciaire. D904 entre Alès et Saint-Ambroix, à l’entrée du Pont d’Avène.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Préhistorama