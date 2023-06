Expérience culturelle complète : spectacle de « Justin, Maître Berger », visite libre du lieu et d’activités divertissantes Préhistorama Rousson, 16 septembre 2023, Rousson.

À 14h, assistez au spectacle : « Justin, Maître Berger ».

Chaque fin de printemps, lorsque les ressources en eau et en herbe se font rares dans les garrigues du Gard, de l’Hérault et sur les premiers contreforts des Cévennes méridionales, les bergers se préparent à guider leurs brebis vers les pâturages de la montagne.

Ce spectacle, mélangeant conte, chant et théâtre, témoigne de la richesse de vie et de pensée de ces bergers intemporels.

La transhumance, présente depuis des millénaires en Cévennes, est aujourd’hui menacée de disparition dans les années à venir.

Malgré son classement au patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO, la présence du loup sur le mont Lozère compromet la pérennité de l’activité pastorale dans cette région.

Au-delà des débats pour ou contre, cette rencontre rendra hommage aux bergers transhumants qui voient leur vocation, fruit d’une vie entière, sombrer dans l’indifférence générale.

À 15h, profitez d’une visite libre du Préhistorama, avec des départs jusqu’à 17h.

Venez explorer de manière captivante et éducative l’évolution de la vie et de l’humanité préhistorique à travers l’exposition paléontologique comprenant plus de 1 500 fossiles, ainsi que les dioramas représentant des scènes avec des personnages et des animaux reconstitués en taille réelle.

De 15h à 18h, vous pourrez participer à un divertissant jeu de piste comprenant un quizz, inclus dans le prix d’entrée.

Ne manquez pas de visiter le stand de Carine Créations, où vous pourrez obtenir gratuitement des tatouages éphémères. Ensuite, rejoignez l’atelier de création de colliers et de tipis indiens (découpage/coloriage), également gratuit.

Au stand de Zigo Dingo, régalez-vous avec des crêpes, du popcorn et des barbes à papa disponibles à la vente. Enfin, profitez de la buvette du Préhistorama pour vous désaltérer avec des boissons fraîches et du café.

Préhistorama 75 chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 86 96 http://www.prehistorama.com [{« type »: « email », « value »: « contact@prehistorama.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 86 96 »}] Le musée montre d’une manière très vivante des scènes reconstituées, basées sur les découvertes scientifiques, avec des personnages et des animaux réalisés en grandeur nature.

Un voyage dans le temps depuis l’apparition de la vie sur Terre jusqu’à la fin de la Préhistoire : la galerie des temps géologiques (collection de plus de 500 fossiles), le commencement de la vie sur Terre jusqu’à l’apparition de l’homme, la Préhistoire avec nos ancêtres et la salle des animaux de l’ère glaciaire. D904 entre Alès et Saint-Ambroix, à l’entrée du Pont d’Avène.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

