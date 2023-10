Cet évènement est passé Parcours de visite à l’aide d’un jeu de piste Préhistorama Rousson Catégories d’Évènement: Gard

Rousson Parcours de visite à l’aide d’un jeu de piste Préhistorama Rousson, 13 mai 2023, Rousson. Parcours de visite à l’aide d’un jeu de piste Samedi 13 mai, 19h00 Préhistorama 3€ à partir de 6 ans En famille ou entre amis, venez découvrir le Préhistorama. Un parcours de visite vous permettra de déambuler au sein des collections pour découvrir, à un moment atypique de la journée, l’histoire fascinante de nos ancêtres.

Les réservations ne sont pas nécessaires Préhistorama 75 chemin de Panissière, Rousson, Gard, Occitanie, France Rousson 30340 Gard Occitanie 466858696 http://www.prehistorama.com Musée des origines de la vie et de l’évolution de l’Homme. © Préhistorama D 904 entre Alès et St Ambroix Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Gard, Rousson
Autres
Lieu
Préhistorama
Adresse
75 chemin de Panissière, Rousson, Gard, Occitanie, France
Ville
Rousson

