Rousson Spectacle / Concert : Présentation d’instruments « de la Préhistoire à nos jours » par les Tindaïres Préhistorama Rousson, 13 mai 2023, Rousson. Spectacle / Concert : Présentation d’instruments « de la Préhistoire à nos jours » par les Tindaïres Samedi 13 mai, 18h00 Préhistorama 3€ par personne à partir de 6 ans – réservation conseillée Ce concert est un musée vivant.

Ludique autant que pédagogique, il s’adresse à toute tranche d’âge.

Découverte d’une quarantaine d’instruments de la Préhistoire à nos jours avec 26 musiques et chants traditionnels. Préhistorama 75 chemin de Panissière, Rousson, Gard, Occitanie, France Rousson 30340 Gard Occitanie 466858696 http://www.prehistorama.com Musée des origines de la vie et de l’évolution de l’Homme. © Préhistorama D 904 entre Alès et St Ambroix Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

