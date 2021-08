PréhistoMaquette : construction de maquette d’habitats préhistoriques Musée de Préhistoire, 19 septembre 2021, Sauveterre-la-Lémance.

PréhistoMaquette : construction de maquette d’habitats préhistoriques

Musée de Préhistoire, le dimanche 19 septembre à 14:30

### Place au bricolage et à l’imagination ! Avec cet atelier PréhistoMaquette, plongez dans le monde de la Préhistoire et des nomades chasseurs-pêcheurs-cueilleurs et imaginez votre habitat pour la nuit ! Petits et grands se prendront au jeu de réalisation et de construction …

Gratuit. En raison des mesures de protection contre le COVID-19, réservation vivement conseillée, places limitées, port du masque obligatoire. et pass sanitaire exigé pour les 18 ans et plus. Sous réserve de la situation sanitaire.

Place au bricolage et à l’imagination ! Avec cet atelier PréhistoMaquette, plongez dans le monde de la Préhistoire et des nomades chasseurs-pêcheurs-cueilleurs et imaginez votre habitat pour la nuit !

Musée de Préhistoire Le Bourg, 47500 Sauveterre-la-Lémance Sauveterre-la-Lémance Lot-et-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00