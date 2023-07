Préhistomania Musée de l’Homme Paris, 17 novembre 2023, Paris.

Du vendredi 17 novembre 2023 au lundi 20 mai 2024 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

.Tout public. payant

De 10 à 13 euros

Le Musée de l’Homme présente, en partenariat avec l’Institut Frobenius pour la recherche en anthropologie culturelle (Francfort-sur-le-Main) une exposition temporaire exceptionnelle consacrée aux relevés d’art rupestre.

Ces

peintures sur toile ou papier reproduisant les œuvres peintes ou gravées sur

les parois des grottes, ont été réalisées dès le début du XXe siècle

lors d’expéditions scientifiques lancées, à travers le monde, à la recherche

des origines de l’humanité.

Élaborées

par des artistes sur le terrain, elles ont été immédiatement exposées dans de

prestigieux musées, donnant l’occasion aux plus anciennes traces picturales de

faire irruption dans la modernité. Avec plus de 200 documents et objets, dont

une soixantaine de relevés originaux, l’exposition offre un panorama mondial de

ces œuvres, raconte les aventures que furent les expéditions, montre quelle

source d’inspiration les relevés devinrent pour les artistes du XXe

siècle, et documente les techniques actuelles de transposition et de conservation

des peintures rupestres.

Musée de l’Homme 17 place du Trocadéro 75016 Paris

Contact : https://www.museedelhomme.fr/fr

(c) JC Domenech Le grand dieu de Séfar