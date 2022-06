Préhisto’démo : Le feu à la Préhistoire Bougon Bougon Catégories d’évènement: Bougon

Deux-Sèvres

Préhisto’démo : Le feu à la Préhistoire Bougon, 8 juillet 2022, Bougon. Préhisto’démo : Le feu à la Préhistoire

Lieu-dit La Chapelle Musée des Tumulus de Bougon Bougon Deux-Sèvres Musée des Tumulus de Bougon Lieu-dit La Chapelle

2022-07-08 11:00:00 – 2022-08-31 11:30:00

Musée des Tumulus de Bougon Lieu-dit La Chapelle

Bougon

Deux-Sèvres Musée des Tumulus de Bougon – Préhisto’démo : Le feu à la Préhistoire

Du Vendredi 8 Juillet au mercredi 31 août, du mardi au vendredi, de 11h à 11h30. Découvrez les techniques préhistoriques d’allumage du feu ainsi que les matières employées. Musée des Tumulus de Bougon – Préhisto’démo : Le feu à la Préhistoire

Du Vendredi 8 Juillet au mercredi 31 août, du mardi au vendredi, de 11h à 11h30. Découvrez les techniques préhistoriques d’allumage du feu ainsi que les matières employées. +33 5 49 05 12 13 Musée des Tumulus de Bougon – Préhisto’démo : Le feu à la Préhistoire

Du Vendredi 8 Juillet au mercredi 31 août, du mardi au vendredi, de 11h à 11h30. Découvrez les techniques préhistoriques d’allumage du feu ainsi que les matières employées. CD79 – Tumulus de Bougon

Musée des Tumulus de Bougon Lieu-dit La Chapelle Bougon

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Bougon, Deux-Sèvres Autres Lieu Bougon Adresse Bougon Deux-Sèvres Musée des Tumulus de Bougon Lieu-dit La Chapelle Ville Bougon lieuville Musée des Tumulus de Bougon Lieu-dit La Chapelle Bougon Departement Deux-Sèvres

Bougon Bougon Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bougon/

Préhisto’démo : Le feu à la Préhistoire Bougon 2022-07-08 was last modified: by Préhisto’démo : Le feu à la Préhistoire Bougon Bougon 8 juillet 2022 Lieu-dit La Chapelle Musée des Tumulus de Bougon Bougon Deux-Sèvres

Bougon Deux-Sèvres