Préhisto Fouilles

Préhisto Fouilles, 28 avril 2022, . Préhisto Fouilles

2022-04-28 – 2022-04-28 Initiation à la fouille. A partir de 8 ans. Venez partager la passion de l'archéologie sur un chantier de fouilles archéologiques, dans un module de 60m² conçu par des préhistoriens pouvant accueillir jusqu'à 25 personnes. Découvrir, observer, interpréter des vestiges qui nous racontent la vie des hommes de la préhistoire ! Sur réservation.

