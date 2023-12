Les Playmobil s’installent au Préhisto Dino Parc Préhisto Dino Parc Lacave, 1 janvier 2024, Lacave.

Lacave Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 13:00:00

fin : 2024-01-01 17:00:00

Comment résister à l’émerveillement que suscitent en nous ces figurines intemporelles ? Pour la première fois dans le Lot, les mythiques Playmobil s’invitent au Préhisto Dino Parc pour une exposition à destination des petits et des grands. À travers des scénettes regorgeant de clins d’œil, ces petits

personnages aux yeux ronds et à l’éternel sourire semblent prendre vie. Mise en scène par Jean-Philippe BROUSSIN – qui pioche dans son impressionnante collection

personnelle -, l’exposition est composée de deux dioramas sur la thématique de l’évolution des espèces. Depuis les dinosaures et les mammifères préhistoriques, en passant par les premiers Hommes jusqu’au minutieux travail des paléontologues, aucun détail ne lui échappe. Une façon ludique et sensorielle

d’aborder l’histoire. À cette occasion, un livret est distribué aux enfants à l’accueil. Prêtez-vous au jeu, testez votre sens de l’observation et gagnez une récompense ! Laissez-vous transporter dans cet univers miniature et revivez l’évolution des espèces !.

4.9 EUR.

Préhisto Dino Parc Route de Rocamadour

Lacave 46200 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Vallée de la Dordogne