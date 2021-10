Les Eyzies Les Eyzies Dordogne, Les Eyzies Préhisto Contes Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Les Eyzies Dordogne Les Eyzies Dordogne Cache cache animaux du Paléo. Pour les enfants de 2 à 5 ans.

Découvrez la préhistoire à travers les contes. Un moment ludique à partager, en écoutant des histoires de préhistoire.

©Cop. Pôle d'interprétation de la préhistoire

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Les Eyzies Autres Lieu Les Eyzies Adresse Pôle d'interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Ville Les Eyzies lieuville 44.93604#1.0185