Aventignan Hautes-Pyrénées Aventignan Jacques Jaubert est professeur de Préhistoire à l’université de Bordeaux, membre du laboratoire PACEA et est en charge du projet scientifique de la grotte Cussac. Jacques Jaubert animera une conférence consacrée à la grotte de Cussac ! Découverte le 30 septembre 2000 par le spéléologue Marc Delluc, la grotte de Cussac fait partie, avec Cosquer et Chauvet, des dernières grandes découvertes qui ont marqué le grand public.

Ce site unique contemporain de Gargas (gravettien -28 -30000 ans) a bouleversé nos connaissances des grottes ornées en raison de son immensité, la monumentalité de certains panneaux gravés et la présence de vestiges humains.

