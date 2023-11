Campement des petites résolutions Prefosta Tardets-Sorholus, 1 décembre 2023, Tardets-Sorholus.

Tardets-Sorholus,Pyrénées-Atlantiques

Une réunion d’information et de proposition de Iraultza txiken akanpada (traduction: campement des petites révolutions) aura lieu. C’est un événement organisé au niveau du Pays Basque sur une période de 3 à 5 jours qui se déplace à chaque édition.

La réunion a pour but d’évoquer la possible organisation de ITA en Soule en 2025, les organisateurs de la dernière édition seront présents pour nous parler de l’organisation de cet événement.

Réunion ouverte à tous.

Iraultza Txikien Akanpada ekimena Xiberoan egiteko proposamena aipatzeko, eta erabaki hori hartzeko bilküra bat eginen dügü. Bi urtetarik Euskal Herri mailan egiten den ekimen bat, 3-5 egünekoa eta aldi bakotx lekü desberdin batetan egiten dena.

2025eko ITA xiberoan egiteko proposamenaz mintzatü nahi gira, egingarri denez jakiteko. Horrentako, azken ITAko kide zonbait izanen gira prefostan, ekimena zertan den aipatzeko..

Prefosta

Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An information and proposal meeting will be held for Iraultza txiken akanpada (translation: small revolutions camp). This is an event organized in the Basque Country over a period of 3 to 5 days, which moves with each edition.

The purpose of the meeting is to discuss the possible organization of ITA in Soule in 2025, and the organizers of the last edition will be present to talk about the organization of this event.

The meeting is open to all.

Se celebrará una reunión informativa y de propuestas para Iraultza txiken akanpada (traducción: campamento de pequeñas revoluciones). Se trata de un evento organizado en el País Vasco durante un periodo de 3 a 5 días, que se desplaza en cada edición.

El objetivo de la reunión es discutir la posibilidad de organizar el ATI en Soule en 2025. Los organizadores de la última edición estarán presentes para hablarnos de la organización de este evento.

La reunión está abierta a todos.

Es wird ein Informations- und Vorschlagstreffen für Iraultza txiken akanpada (übersetzt: Lager der kleinen Revolutionen) stattfinden. Es handelt sich um eine Veranstaltung, die im Baskenland über einen Zeitraum von drei bis fünf Tagen organisiert wird und sich mit jeder Ausgabe verlagert.

Ziel des Treffens ist es, über die mögliche Organisation von ITA im Soule im Jahr 2025 zu sprechen. Die Organisatoren der letzten Veranstaltung werden anwesend sein, um uns über die Organisation dieses Ereignisses zu berichten.

Das Treffen ist für alle offen.

