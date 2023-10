Cet évènement est passé Fête de la Musique Préfecture du Pas-de-Calais Arras Catégories d’Évènement: Arras

Pas-de-Calais Fête de la Musique Préfecture du Pas-de-Calais Arras, 21 juin 2019, Arras. Fête de la Musique Vendredi 21 juin 2019, 19h30 Préfecture du Pas-de-Calais Gratuit Dans le cadre de la fête de la musique le 21 juin, l’Orchestre d’Harmonie d’Arras redéroulera une partie de son spectacle sur l’Eldorado! Musiques sud-américaines, Amérique centrale et la fabuleuse pièce « Eldorado » de Thierry Deleruyelle, travaillée avec le compositeur! Venez nombreux, sous le soleil, à partir de 19h30 cour de la Préfecture du Pas-de-Calais à Arras, où une accoustique merveilleuse vous surprendra pendant cette heure de concert! Préfecture du Pas-de-Calais Arras, Préfecture Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@o-h-a.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-21T19:30:00+02:00 – 2019-06-21T20:30:00+02:00

2019-06-21T19:30:00+02:00 – 2019-06-21T20:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Arras, Pas-de-Calais Autres Lieu Préfecture du Pas-de-Calais Adresse Arras, Préfecture Ville Arras Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Préfecture du Pas-de-Calais Arras latitude longitude 50.293308;2.764843

Préfecture du Pas-de-Calais Arras Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arras/