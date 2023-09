Visite guidée de la préfecture du Jura Préfecture du Jura Lons-le-Saunier, 15 septembre 2023, Lons-le-Saunier.

Visite guidée de la préfecture du Jura 15 – 17 septembre Préfecture du Jura Entrée gratuite

Quatre siècles avant notre ère, à l’endroit précis où se trouve aujourd’hui la préfecture, les habitants de la région venaient se rassembler pour y vénérer l’eau qui y était abondante et y jaillissait… À l’essor du christianisme, une crypte, puis un prieuré, furent construits.

Aujourd’hui encore, accolée à l’église Saint-Désiré, la préfecture du Jura a conservé cet héritage dans son architecture.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la préfecture au travers de nos visites guidées : arcades, cour d’honneur, bureau du préfet, salons, jardins, Fontaine de rome… autant de lieux habituellement fermés au public seront exceptionnellement accessibles !

Préfecture du Jura 55 rue Saint Désiré 39000 Lons le Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03.84.86.84.00 http://www.jura.gouv.fr [{« link »: « https://www.jura.gouv.fr »}] Ancien cloitre bénédictin, la préfecture du Jura vous ouvre ses portes à l’occasion des journées européennes du patrimoine.

Venez découvrir son histoire et ses particularités au travers de visites guidées et d’animations le parking de la gare de Lons le Saunier se situe à 5 minutes à pieds et est gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T17:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T12:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

