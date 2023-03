Ateliers et Démonstrations des Créateurs et Lycées Préfecture du Jura Lons-le-Saunier Catégories d’Évènement: Jura

Ateliers et Démonstrations des Créateurs et Lycées Préfecture du Jura, 1 avril 2023, Lons-le-Saunier. Ateliers et Démonstrations des Créateurs et Lycées 1 et 2 avril Préfecture du Jura Venez découvrir l’univers des métiers d’art à notre exposition et ateliers d’artisanat. Vous pourrez admirer les œuvres de talentueux artisans locaux dans une variété de disciplines, allant de la poterie à la sculpture en passant par la joaillerie et la couture.

De plus, nous proposons des ateliers interactifs pour tous les âges, où vous pourrez apprendre les techniques de base des artisans et même créer votre propre pièce. Que vous soyez amateur d’art ou simplement curieux de découvrir de nouveaux talents, cet événement est fait pour vous !

N'hésitez pas à venir avec vos amis et votre famille pour passer une journée inspirante et créative. Préfecture du Jura 8 Rue de la Préfecture, 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « anne-cecile.cotillon@jura.gouv.fr »}]

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

