Gers Visite guidée de la résidence préfectorale à Auch Préfecture du Gers Auch, 17 septembre 2023, Auch. Visite guidée de la résidence préfectorale à Auch Dimanche 17 septembre, 14h00, 15h45 Préfecture du Gers Gratuit. Sur inscription jusqu’au 14 septembre à 18h. Durée : 1h30.

Des contrôles seront effectués à l’entrée. Une pièce d’identité sera exigée à l’entrée des bâtiments. Interdit d’introduire des sacs volumineux, des sacs à dos ou des bagages. Visite guidée et commentée de l’hôtel préfectoral et du jardin à la française. Préfecture du Gers 3, place du préfet Claude Erignac 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 0562614368 http://www.gers.gouv.fr https://www.facebook.com/prefet.du.gers/;https://twitter.com/Prefet32 [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 61 43 68 »}] Ancien palais des archevêques d’Auch. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T15:45:00+02:00 – 2023-09-17T17:15:00+02:00 ©Préfecture du Gers

