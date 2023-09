L’Europe des Langues , à l’occasion de la Journée européenne des langues Préfecture des Yvelines Versailles, 26 septembre 2023, Versailles.

L’Europe des Langues , à l’occasion de la Journée européenne des langues Mardi 26 septembre, 09h00 Préfecture des Yvelines Sur inscription

A l’occasion de la Journée européenne des langues, en partenariat avec la Maison Jean Monnet et en collaboration avec la Direction Générale de la Traduction du Parlement européen, nous vous proposons une matinée de débat dédiée au multilinguisme. Ils seront présentés et débattus des bonnes pratiques qui existent en région parisienne et notamment dans les Yvelines.

Marti Grau, chef du service du Parlement européen à la Maison Jean Monnet et Conservateur, ouvrira le débat. Nous aurons, à cette occasion, la présence des représentants de la préfecture des Yvelines et de plusieurs représentants de la Direction Générale de la Traduction du Parlement européen, de l’Institut des langues rares et de l’Institut d’études culturelles et internationales de l’Université de Versailles à Saint-Quentin.

La matinée continuera avec une conférence sur « Le multilinguisme dans l’histoire de l’Europe et dans son enseignement », une table ronde sur « Les enjeux du multilinguisme en Europe : enseignement, gouvernance et société ». Un World Café aura lieu en deuxième partie de la matinée pour présenter les initiatives promouvant le multilinguisme, avec le titre « Le multilinguisme et ses bonnes pratiques en Ile de France : quelles initiatives existantes et à mettre en place pour le promouvoir ? »

Invités : Jean-Jacques Brot (Préfet des Yvelinnes – à confirmer), Cassandre Dupuoy (Institut de langues rares, École Pratiques des Hautes Études, Université Paris Sciences & Lettres), Cécile Coquet-Mokoko (Professeure, US Cultural History & African American Studies UVSQ Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), Hélène Pourquié (responsable de librairie Liragif, cofondatrice du festival VoVf), Andrew George ( Association de Parents anglophones de la Vallée de Chevreuse), Isabelle Alary (Proviseur du Lycée Violet-le-Duc), Marie-Alix Morlet (Proviseure du Lycée Franco-Allemand de Buc).

Inscriptions obligatoires dans la limite des places disponibles.

Nous vous prions d’être ponctuels, l’accès dans la Préfecture étant réalisé en fonction de la logistique de l’accueil.

Evènement organisé dans le cadre des activités Europe Direct Paris.

Préfecture des Yvelines 1 Rue Jean Houdon 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-leurope-des-langues-a-loccasion-de-la-journee-europeenne-des-langues-717739065867?aff=ebdssbdestsearch »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T09:00:00+02:00 – 2023-09-26T13:00:00+02:00

2023-09-26T09:00:00+02:00 – 2023-09-26T13:00:00+02:00

Europe UE