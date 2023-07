Découvrez la résidence du préfet des Pyrénées-Orientales Préfecture des Pyrénées-Orientales Perpignan, 16 septembre 2023, Perpignan.

Découvrez la résidence du préfet des Pyrénées-Orientales Samedi 16 septembre, 10h00 Préfecture des Pyrénées-Orientales Gratuit. Entrée libre.

Visite de la résidence du préfet des Pyrénées-Orientales (jardin, salon Jean Moulin, chambre du ministre, salle à manger catalane).

Préfecture des Pyrénées-Orientales 24 quai Sadi Carnot, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 51 66 66 http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/ Le bâtiment situé entre le 24 quai Sadi Carnot et la rue Lazare Escarguel, adjacent aux locaux de la préfecture, a été construit vers 1870. Il est organisé autour de deux patios intérieurs ouverts et couverts par des verrières. Cet immeuble élégant, comprenant quatre étages sur rez-de-chaussée, a été rénové et agrandi en 1957. En 1980, le Département a acquis ce bâtiment qui abritait le « Grand hôtel » et le restaurant « Roy Sanche ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

©Préfecture des Pyrénées-Orientales