Visite guidée de la préfecture de l’Yonne 16 et 17 septembre Préfecture de l’Yonne Réservation en ligne obligatoire

À l’occasion de la 40e édition des Journées européennes du patrimoine, la préfecture de l’Yonne ouvre ses portes les 16 et 17 septembre 2023, de 10h à 13h.

Six départs sont prévus à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h et 12h30.

Les visiteurs sont convoqués 15 minutes avant le début de la visite afin de vérifier leur inscription préalable.

Lors d’une visite commentée par l’un de nos deux guides conférenciers, il vous sera possible de découvrir le palais épiscopal, comprenant la salle des Pas Perdus, le cellier gothique primitif, la galerie romane dans laquelle se trouve le bureau de Monsieur le Préfet, les salons de réception et le parc agrémenté de ses pieds de vigne.

Préfecture de l’Yonne Place de la Préfecture 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 72 79 89 http://www.yonne.gouv.fr https://www.facebook.com/Prefet89;https://twitter.com/Prefet89 [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/43i06XC »}] Préfecture de l’Yonne au chevet de la Cathédrale Saint-Étienne d’Auxerre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:45:00+02:00 – 2023-09-16T10:45:00+02:00

2023-09-17T11:45:00+02:00 – 2023-09-17T12:45:00+02:00

© Préfecture de l’Yonne