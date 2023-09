Journées du Patrimoine – Préfecture de Lot-et-Garonne Préfecture de Lot-et-Garonne Agen, 16 septembre 2023, Agen.

Agen,Lot-et-Garonne

La préfecture ouvrira ses portes au public pour des visites guidées des salons et du bureau de Madame la Préfète. Les jardins seront aussi accessibles..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. EUR.

Préfecture de Lot-et-Garonne Rue Etienne Dolet

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Prefecture will open its doors to the public for guided tours of the lounges and the Prefect’s office. The gardens will also be open to the public.

La Prefectura abrirá sus puertas al público para visitas guiadas a los salones y al despacho del Prefecto. Los jardines también estarán abiertos al público.

Die Präfektur wird ihre Türen für die Öffentlichkeit öffnen und Führungen durch die Salons und das Büro der Frau Präfektin anbieten. Auch die Gärten werden zugänglich sein.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Destination Agen