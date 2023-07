La préfecture vous ouvre ses portes ! Préfecture de Lot-et-Garonne Agen, 16 septembre 2023, Agen.

Venez visiter la préfecture du Lot-et-Garonne.

Préfecture de Lot-et-Garonne 2 rue Étienne Dolet, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 77 60 47 http://lot-et-garonne.gouv.fr https://www.facebook.com/Préfète-de-Lot-et-Garonne-287253421929333/?ref=bookmarks;https://twitter.com/Prefet47 Ancien palais épiscopal dont la construction fut décidée par Monseigneur Usson de Bonnac et confiée à l’architecte Leroy. La première pierre est posée en 1775. Séduit par la beauté et la majesté des lieux, Napoléon Ier décide d’y transférer la préfecture. Il signe le décret impérial actant cette décision le 28 février 1809. Des travaux sont immédiatement entrepris pour restaurer le bâtiment qui s’est dégradé depuis la mise sous scellés de l’évêché en 1791. C’est le 23 novembre 1810 que le premier Préfet, Christophe de Villeneuve-Bargemont, s’y installe. L’édifice est influencé par Mansard. On a écrit que son architecture était inspirée de l’Hôtel Matignon construit en 1720 par Jean de Courtonne sous la régence. On trouve en effet tous les poncifs de la distribution française tels qu’ils ressortent des hôtels de Mansart et de Vau. Le parc paysager de la préfecture est un ensemble clos de murs, presque carré, qui couvre un espace de 3 hectares. Il présente une grande diversité de végétaux, dont plusieurs espèces de cèdres dont un cèdre du Liban, le plus proche des bâtiments, qui aurait été planté par l’évêque et daterait donc de la fin du XIIIe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©préfecture de lot-et-garonne – service communication