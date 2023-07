Visite guidée de la préfecture de l’Oise Préfecture de l’Oise Beauvais Catégories d’Évènement: Beauvais

Oise Visite guidée de la préfecture de l’Oise Préfecture de l’Oise Beauvais, 16 septembre 2023, Beauvais. Visite guidée de la préfecture de l’Oise Samedi 16 septembre, 11h00, 14h00, 15h00 Préfecture de l’Oise Inscription obligatoire avant le 10 septembre 2023, par courriel à pref-communication@oise.gouv.fr. Veuillez préciser le créneau horaire auquel vous souhaitez assister, ainsi que le nom et prénom des visiteurs. Groupes limités à 20 visiteurs. Découvrez ou redécouvrez l’une des plus belles préfectures de France, celle du département de l’Oise. Ancienne abbaye Saint-Quentin de Beauvais, fondée au XIe siècle, ce bâtiment prestigieux est classé aux Monuments historiques depuis 1963. Lors de cette visite, vous seront présentés : la cour d’honneur, le centre opérationnel départemental (COD), le bureau de la préfète, la façade du palais abbatial, l’hémicycle, les différents salons et la chapelle de l’abbé. Préfecture de l’Oise 1 place de la Préfecture – 60000 Beauvais Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France 03 44 06 12 31 http://www.oise.gouv.fr [{« type »: « email », « value »: « pref-communication@oise.gouv.fr »}] Ancienne abbaye augustine, fondée vers 1067, l’abbaye Saint-Quentin de Beauvais connut un essor florissant au cours du Moyen Age. Il demeure de notables éléments en dépit des importants réaménagements et reconstructions post-révolutionnaires, l’ancienne abbaye étant devenue en 1824 l’Hôtel de la préfecture. Le parc est également un élément remarquable. Il est préférable de se garer sur le parking Mermoz, à proximité immédiate de la préfécture (parking gratuit) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

