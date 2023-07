Venez découvrir les salons de réception et le bureau du préfet ! Préfecture de Loir-et-Cher Blois, 16 septembre 2023, Blois.

Venez découvrir les salons de réception et le bureau du préfet ! Samedi 16 septembre, 09h30, 10h30, 11h30, 14h15, 15h15, 16h15 Préfecture de Loir-et-Cher Sur inscription uniquement – nombre de places limité

François Pesneau, préfet de Loir-et-Cher, vous invite à participer aux visites-commentées organisées dans les salons de réception de sa résidence.

Modalité des visites :

> Visites commentées de 45 minutes, avec inscription préalable obligatoire en ligne : S’inscrire en ligne

> chaque groupe est limité à 20 personnes.

Programme :

> mot d’accueil dans la cour d’honneur de la préfecture, visite des salons de l’hôtel de la préfecture, présentation du jardin, visite du bureau de Monsieur le préfet en sa présence.

Nouveauté 2023 : le groupe Danse & Danceries proposera une démonstration de danses de 17h à 18h, puis une invitation du public à danser de 18h à 18h30.

Grand bâtiment de plan rectangulaire avec jardin à l'avant et parc arboré à l'arrière. La façade principale s'organise autour d'un avant-corps central, à double portique dorique et ionique couronné d'un fronton. Ce bâtiment néoclassique caractérise la sobriété de l'architecture publique des années 1830.

L’hôtel de la préfecture recèle un très bel ensemble de mobilier du XIXe siècle (d’époque Charles X) dont un salon et un billard conçus pour cette maison par l’ébéniste Bellangé, fournisseur de la couronne.

Quelques beaux meubles d’époque du XVIIIe siècle de provenance parfois prestigieuse adoucissent les lignes sobres de ces pièces un peu austères, aux boiseries caractéristiques des années 1830.

Répondant à sa vocation, cette maison est le lieu d’accueil par le préfet de nombreuses personnalités et de plusieurs centaines de personnes, venant de tous les milieux sociaux et professionnels, invités chaque année à participer à l’une des nombreuses cérémonies organisées.

