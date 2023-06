Visite guidée des salons de la préfecture de l’Isère Préfecture de l’Isère Grenoble, 16 septembre 2023, Grenoble.

Visite guidée des salons de la préfecture de l’Isère 16 et 17 septembre Préfecture de l’Isère Entrée libre. Inscription obligatoire, à partir du 28/08/2023

VISITES GUIDÉES DE 10H00 à 17H00

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, venez découvrir les salons de réception de l’hôtel de la préfecture.

Le monument néo-classique fût édifié par l’architecte Charles Questel, assisté de son élève J.-H. Riondel, de 1861 à 1866. En janvier 1867 naît, à grands renforts de dessins circulant entre Grenoble et la capitale, un monument dont la richesse extérieure et intérieure se veut un reflet de la prospérité et de la puissance du Second Empire.

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le samedi uniquement : visite d’une partie de l’appartement d’honneur (non accessible aux personnes à mobilité réduite).

Inscription obligatoire sur Weezevent. Un contrôle aura lieu à l’entrée de la préfecture.

