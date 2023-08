Excursion accompagnée à travers l’hôtel de la Préfecture de Montpellier Préfecture de l’Hérault Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Excursion accompagnée à travers l’hôtel de la Préfecture de Montpellier Préfecture de l’Hérault Montpellier, 16 septembre 2023, Montpellier. Excursion accompagnée à travers l’hôtel de la Préfecture de Montpellier Samedi 16 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Préfecture de l’Hérault Gratuit. Pré-inscription obligatoire à l’office de tourisme. Départ toutes les heures, derniers départs à 11h et à 16h. Durée : 45 min. Place des martyrs de la Résistance, au pied de la fontaine. Ancien hôtel particulier, puis siège de la représentation du pouvoir (intendance royale, préfecture) les styles se conjuguent à l’hôtel de la Préfecture de Montpellier. L’ensemble témoigne de la volonté de l’État de préserver les richesses du patrimoine culturel tout en remplissant ses missions de service public. Préfecture de l’Hérault 34 place des martyrs de la Résistance, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie 04 67 61 61 61 http://www.herault.gouv.fr https://twitter.com/Prefet34;https://www.facebook.com/Prefet34/?ref=bookmarks [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 60 60 60 »}] Au cœur de la ville de Montpellier, dans le quartier historique de l’Écusson, la préfecture de l’Hérault occupe une place centrale et possède une identité forte.

À l’origine, cet édifice était un hôtel particulier appartenant à la comtesse de Ganges. Les intendants de la province du Languedoc choisirent cette élégante demeure classique pour y établir le siège de la représentation du pouvoir royal. Ainsi, dès 1800, le premier préfet impérial, Pierre Joseph de Nogaret, y prit résidence, perpétuant la vocation de cet édifice qui lui était assignée avant la Révolution. Tramway 1,2,3,4. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T09:45:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:45:00+02:00 ©Bruno Martinez OT3M Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Préfecture de l'Hérault Adresse 34 place des martyrs de la Résistance, 34000 Montpellier Ville Montpellier Departement Hérault Lieu Ville Préfecture de l'Hérault Montpellier latitude longitude 43.611434;3.876531

Préfecture de l'Hérault Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/