Carcassonne Visite commentée de la préfecture de l’Aude Préfecture de l’Aude Carcassonne, 17 septembre 2023, Carcassonne. Visite commentée de la préfecture de l’Aude Dimanche 17 septembre, 10h15, 14h00 Préfecture de l’Aude Gratuit. Sur inscription. Les places sont limitées. Une inscription par personne est nécessaire. Les animaux ne sont pas autorisés. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la préfecture de l’Aude à Carcassonne ouvre ses portes le dimanche pour une visite commentée d’environ une heure.

La visite comprendra la découverte de la résidence du préfet, comprenant le bureau, le salon, la chambre du ministre, la salle à manger ainsi que le parc. De plus, vous aurez l’opportunité de visiter la salle opérationnelle de crise. Préfecture de l’Aude 52 rue Jean Bringer, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie 04 68 10 27 00 http://www.aude.gouv.fr https://www.facebook.com/Préfecture-de-lAude-518567698155284/;https://twitter.com/Prefet11 [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJmE3CBUMMvsY_h3CknuO8bjOIKyV_ETybrNKWaE0K-Om8lg/viewform?usp=sf_link »}] Ancien hôtel épiscopal construit en 1760. Les services de la préfecture s’y installent sous le consulat. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:15:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-17T10:15:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:15:00+02:00

