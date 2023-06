Partez à la découverte d’une préfecture Préfecture de l’Aube Troyes Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Partez à la découverte d'une préfecture

Préfecture de l'Aube Troyes, 16 septembre 2023

Gratuit. Sans inscription. Le circuit de visite présente de nombreuses étapes:

Commencez par une visite libre des salons Jean Moulin et du salon Pierre-Marcel Wiltzer, puis passez par le magnifique parc aboré intérieur, par des salles de réunion et, enfin, découvrez le bureau de Madame la préfète, exceptionnellement ouvert pour l’occasion. Vous pourrez découvrir la mise en scène d’une table de réception et des uniformes officiels du corps préfectoral. Il vous sera présenté des blasons, ainsi que la revue Abbaye Notre-Dame-aux-Nonnains. Un film historique sera diffusé.

Préfecture de l'Aube
2 rue Pierre-Labonde, 10000 Troyes

Le bâtiment qui abrite les services de la préfecture de l'Aube fut construit dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, en remplacement de l'ancienne Abbaye Notre-Dame-aux-Nonnains, par un architecte parisien, Louis de La Brière, de 1778 à 1781.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

