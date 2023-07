Découvrez les locaux de la préfecture lors d’une visite guidée Préfecture de l’Ariège Foix Catégories d’Évènement: Ariège

La préfecture de l'Ariège, implantée sur le site de l'ancienne abbaye Saint-Volusien, ouvrira ses portes au public samedi 16 septembre 2023 après-midi. Les visiteurs pourront découvrir des lieux chargés d'histoire : la cour d'honneur qui occupe l'emplacement de l'ancien cloître, les salons de réception, la cuisine des moines, le jardin médiéval adossé à l'abbatiale et le parc à l'anglaise.

L'hôtel de la préfecture de l'Ariège occupe des bâtiments qui furent ceux de l'abbaye de Saint-Volusien entre le XIIe siècle et la Révolution française. L'édifice devient la préfecture en 1800 avec la création des préfets par Napoléon Bonaparte.

