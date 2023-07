Visite guidée de la préfecture de l’Ardèche Préfecture de l’Ardèche Privas, 16 septembre 2023, Privas.

Visite guidée de la préfecture de l’Ardèche Samedi 16 septembre, 10h00 Préfecture de l’Ardèche Sur inscription

Venez en famille découvrir les coulisses de la préfecture. Au programme : visite du bureau du préfet, des salles d’intérêt historique et architectural de la préfecture, des salons, de la salle à manger et des jardins de la résidence préfectorale.

Ouverture sur réservation via un formulaire disponible sur le site internet de la préfecture : www.ardeche.gouv.fr

Préfecture de l’Ardèche Rue Pierre Filliat 07000 Privas Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « http://www.ardeche.gouv.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

