Profitez d’une visite guidée dans ce majestueux hôtel préfectoral Dimanche 17 septembre, 09h30, 14h00 Préfecture de la Vienne Gratuit. Sur inscription. Départ des visites à : 9h30, 10h, 10h30, 11h, 14h, 14h30, 15h,15h30 et 16h. Durée : 1h.

À l’occasion de la 40e édition des Journées européennes du patrimoine, la préfecture et le département de la Vienne s’associent et vous ouvrent les portes de l’hôtel de la préfecture.

Neuf visites guidées, sous réservation préalable, auront lieu le dimanche 17 septembre entre 9h30 et 16h.

Profitez de cette journée pour découvrir un édifice d’exception inscrit au titre des Monuments historiques.

La topographie de la ville de Poitiers n'offrait que très peu de place pour le cœur de la vie publique, inévitablement situé sur le « plateau », que la cité a investi au cours de son histoire et sur lequel se concentre l'activité économique et sociale. La construction d'un nouvel hôtel de préfecture va très vite apparaître comme le moteur d'un renouvellement urbain.

En 1856 est nommé à Poitiers le préfet Jacques Paulze d’Ivoy. Il choisit, pour la conception de son nouvel hôtel, Charles Rohault de Fleury, architecte. Les préfets Mercier-Lacombe, puis surtout Levert, feront appel à un nouvel architecte, Alphonse Durand, parisien lui aussi, ainsi qu’à son assistant Antoine-Gaëtan Guérinot les chargeant de repenser le projet de Rohault de Fleury.

Le 16 avril 1862, un décret impérial déclare d’utilité publique la construction d’un hôtel de la préfecture. Le coût total du projet est estimé à 672 504,37 francs. Les travaux de terrassement débutent en janvier 1864, l’hôtel de préfecture sera achevé au cours de l’été 1868.

Sa fonction est double : abriter les services administratifs, mais aussi fournir une résidence destinée à faciliter les devoirs de représentation du préfet dans les départements. La fonction résidentielle s’exerce dans l’hôtel du préfet, lieu de réception, mais aussi d’habitation et de travail pour le cabinet du préfet.

