Visite guidée de la préfecture du Loiret Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Visite guidée de la préfecture du Loiret Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret Orléans, 16 septembre 2023, Orléans. Visite guidée de la préfecture du Loiret Samedi 16 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret Accueil d’un groupe de 20 personnes chaque heure. Préinscription par téléphone. Prévoyez une pièce d’identité. Pour des raisons de sécurité, ne prenez pas de sac/bagage volumineux. Accessibilité : handicap moteur à signaler lors de l’inscription. Le visiteur pourra découvrir : la cour d’honneur, l’escalier, la galerie des glaces, le jardin, le salon « Empire », le Grand salon, le salon de musique, le salon « aux grisailles » et la salle à manger. Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret 181 rue de Bourgogne 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire http://www.loiret.pref.gouv.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 81 40 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 81 40 39 »}] C’est au centre historique de la ville que se situe la Préfecture, puisque c’est à cet emplacement que l’on situe le forum à l’époque romaine. Au IXe siècle est fondé sur ce site l’ancien couvent Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. Reconstruit à partir de 1670, il est confisqué comme bien national en 1790 et devient l’hôtel de la Préfecture d’Orléans en 1800. Une extension sur la cour d’honneur à partir de 1861 confère à l’édifice l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret Adresse 181 rue de Bourgogne 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret Orléans

Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/