Atelier « dessine-moi un préfet »

Orléans Atelier « dessine-moi un préfet » Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret Orléans, 16 septembre 2023, Orléans. Atelier « dessine-moi un préfet » Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret 20 enfants par atelier. Atelier de dessin « dessine-moi un préfet » et temps d’échange sur la fonction d’un préfet et de son uniforme. Atelier proposé aux enfants âgés de 6 à 10 ans. Les parents pourront accompagner leurs enfants lors de l’atelier ou bien profiter de la visite guidée, sur le même créneau horaire. Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret 181 rue de Bourgogne 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire http://www.loiret.pref.gouv.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 81 40 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 81 40 39 »}] C’est au centre historique de la ville que se situe la Préfecture, puisque c’est à cet emplacement que l’on situe le forum à l’époque romaine. Au IXe siècle est fondé sur ce site l’ancien couvent Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. Reconstruit à partir de 1670, il est confisqué comme bien national en 1790 et devient l’hôtel de la Préfecture d’Orléans en 1800. Une extension sur la cour d’honneur à partir de 1861 confère à l’édifice l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

