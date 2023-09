Et si la Préfecture vous était contée ? Préfecture de la Martinique Fort-de-France Catégories d’Évènement: Fort-de-France

Martinique Et si la Préfecture vous était contée ? Préfecture de la Martinique Fort-de-France, 16 septembre 2023, Fort-de-France. Et si la Préfecture vous était contée ? 16 et 17 septembre Préfecture de la Martinique Sur inscription Samedi 16 septembre 2023 Visites d’une heure : 09H – 10H – 11H – 14H – 15H Et si la préfecture vous était contée ?

• L’histoire de la préfecture relatée sous forme d’un conte antillais

• Invitation à poursuivre la visite par une prestation de danse traditionnelle « bèlè «

• Visite du bureau du Préfet

• Exposition culturelle salle Eboué

• Prestation sur les rythmes du Carnaval Dimanche 17 septembre 2023 Visites d’une heure : 09H – 10H – 11H – 14H – 15H Et si la préfecture vous était contée ?

• L’histoire de la préfecture relatée sous forme d’un conte antillais

• Invitation à poursuivre la visite par une prestation de danse traditionnelle « bèlè «

• Visite du bureau du Préfet

• Exposition culturelle salle Eboué

• Prestation de Haute-taille Préfecture de la Martinique rue Victor Sévère 97200 Fort-de-France Fort-de-France 97200 Martinique Martinique 05.96.39.36.00 https://www.martinique.gouv.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0596393921 »}] L’Hôtel du Gouvernement, dont l’architecture a été inspirée par le Petit Trianon de Versailles, dans sa forme générale bien que totalement différents dans son vocabulaire et ses détails, fut le premier édifice en béton armé construit à la Martinique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T22:00:00+02:00 archives Détails Catégories d’Évènement: Fort-de-France, Martinique Autres Lieu Préfecture de la Martinique Adresse rue Victor Sévère 97200 Fort-de-France Ville Fort-de-France Departement Martinique Lieu Ville Préfecture de la Martinique Fort-de-France latitude longitude 14.605564;-61.067762

Préfecture de la Martinique Fort-de-France Martinique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fort-de-france/