Le déjeuner des Journées européennes du patrimoine. Préfecture de la Loire Saint-Étienne, 16 septembre 2023, Saint-Étienne.

Dans le cadre de cet événement, Alexandre Rochatte, préfet de la Loire, et Georges Ziegler, président du Conseil départemental de la Loire, ouvriront leurs portes au public samedi 16 septembre 2023 en organisant un restaurant éphémère dans la Salle des fêtes ainsi qu’une visite guidée animée par Pierre Troton.

Deux sessions sont proposées :

• 10h30 : visite guidée suivie d’un déjeuner « ligérien »

• 12h15 : déjeuner « ligérien » suivi de la visite guidée

En partenariat avec le Méliès-Brasserie-Café et Richard Traiteur, le menu du déjeuner « ligérien » sera le suivant :

• Entrée : Dôme de lentille verte du Puys à la fourme de Montbrison, tuiles de pain et condiment.

• Plat : Suprême de volaille sauce aux cèpes. Rapée de pomme de terre et brochette de légumes

• Dessert : Fondant au chocolat Weiss, crème anglaise et fruits frais

Pour réserver, il suffit d’acheter sa place à la brasserie du Méliès située 10 place Jean Jaurès à Saint-Étienne.

Prix de vente : 25 € (places limitées à 110).

Préfecture de la Loire 2 Rue Charles de Gaulle, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 48 48 http://www.loire.gouv.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 32 40 92 »}] De 1895 à 1902, la préfecture est édifiée place Jean-Jaurès à Saint-Étienne. L’architecte lyonnais Huguet, grand prix de Rome, est choisi pour dessiner les plans de ce grand bâtiment emblématique.

Cet édifice massif est orné de sculptures des artistes Thomas Lamotte et Charles-Louis Picaud qui résument l’histoire du Forez.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

