Haute-Savoie Visites guidées de la préfecture de la Haute-Savoie à Annecy les matins du samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023. Préfecture de la Haute-Savoie, Annecy, 16 septembre 2023, Annecy. Visites guidées de la préfecture de la Haute-Savoie à Annecy les matins du samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023. 16 et 17 septembre Préfecture de la Haute-Savoie, Visites gratuites par groupes d’une vingtaine de personnes. Les réservations pour ces visites (par téléphone du lundi au vendredi les matins, sauf le mercredi, au 04 50 33 87 34) sont obligatoires. Visites de la préfecture : entrée par le portillon donnant sur la rue Revon – extérieurs proches du bâtiment – départ côté nord – côté jardin – entrée principale côté lac – hall d’entrée – salon Louise et Colette PERIES – salle de l’assemblée départementale – escalier d’honneur – bureau du préfet – sortie entrée principale. Préfecture de la Haute-Savoie, Rue du 30ème régiment d’infanterie, Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annecy 74011 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 61 17 [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 33 87 34 »}] Visites guidées de la préfecture (extérieurs du bâtiment, escalier d’honneur, salon des sœurs PERIES, bureau du préfet…) Accès sur réservation par téléphone au 04 50 33 87 34 du lundi au vendredi les matins sauf le mercredi ou par mail à reservation.animations@annecy.fr. Une pièce d’identité sera demandée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

