Le Puy-en-Velay Visite guidée de la préfecture de la Haute-Loire Préfecture de la Haute-Loire Le Puy-en-Velay, 16 septembre 2023, Le Puy-en-Velay. Visite guidée de la préfecture de la Haute-Loire Samedi 16 septembre, 10h00, 11h30 Préfecture de la Haute-Loire Inscription obligatoire, 25 personnes maximum Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’histoire de la Préfecture de la Haute-Loire et les nombreuses œuvres qu’elle conserve. Préfecture de la Haute-Loire 6, Avenue du Général de Gaulle 43000 Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 09 43 43 http://www.haute-loire.gouv.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr/ »}] La préfecture de la Haute-Loire, édifiée en 1826, trouve sa place à l’entrée du jardin Henri Vinay aux côtés du tribunal et du théâtre, tous créés au 19e siècle.

La préfecture conserve dans ses murs de nombreuses œuvres dans des salles aux décors très élaborés. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Service patrimoine – Agglomération du Puy-en-Velay

