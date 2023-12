De Toulouse à Moissac : sauver les Juifs, une éthique en résistance Préfecture de la Haute-Garonne Toulouse, 23 janvier 2024, Toulouse.

Mardi 23 janvier 2024, 17h30 Préfecture de la Haute-Garonne

De Toulouse à Moissac : sauver les Juifs, une éthique en résistance

Préfecture de la Haute-Garonne (salle Bidou)

17h30 > 23h

17h30 : Accueil républicain

18h15 : TABLE-RONDE

Comment travailler sur les Justes et le sauvetage des juifs en région Occitanie

Les représentants du tissu institutionnel et associatif local reviendront sur les actions mises en place dans la région et leurs enjeux en particulier à destination de la jeunesse.

Avec :

Sonia Beyron, Coordinatrice Mémoire et Communication de l’ONaCVG.

Francine Théodore-Lévêque, Déléguée Régionale du Comité Français de Yad Vashem.

Antoine Grande, Directeur du Musée départemental de la Résistance et de la Déportation.

Hubert Strouk, Responsable du service pédagogique et Coordinateur Régional du Mémorial de la Shoah.

Animée par Maxime Saint-Germes, Directeur du service départemental de la Haute-Garonne de l’ONaCVG.

19h15 : Cocktail dans les grands salons de la Préfecture

20h30 : PROJECTION : J’avais oublié la maison de Moissac (documentaire, 2006, 52min) en présence du réalisateur Nicolas Ribowski, fils de déporté, réfugié à Moissac à partir de 1942.

Le documentaire revient sur l’histoire méconnue de centaines d’enfants juifs, accueillis dans une maison tenue par les Eclaireurs Israélites de France entre 1939 et 1943. La séance sera suivie d’un échange entre le réalisateur et le public, animé par Maxime Saint-Germes.

