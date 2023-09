Cet évènement est passé Découvrir le métier de relieur, démonstrations et participations dans les salons de la préfecture Préfecture de la Haute-Garonne Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Découvrir le métier de relieur, démonstrations et participations dans les salons de la préfecture Préfecture de la Haute-Garonne Toulouse, 17 septembre 2023, Toulouse. Découvrir le métier de relieur, démonstrations et participations dans les salons de la préfecture Dimanche 17 septembre, 11h00 Préfecture de la Haute-Garonne Gratuit. Entrée libre, selon les conditions de l’hôtel de la préfecture de Haute-Garonne. Venez découvrir le métier de relieur doreur. Artisanat d’art par excellence, symbole d’un savoir-faire à la française, s’ancrant dans les traditions mais tourné vers l’avenir. La restauration d’ouvrages anciens, la création d’ouvrages modernes, la dorure, le cartonnage, la gainerie. Démonstrations des gestes de l’artisan, participations du public. Préfecture de la Haute-Garonne 1 Place Saint-Etienne, 31038 Toulouse cedex 9 Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 45 34 45 http://www.haute-garonne.gouv.fr Ancien archevêché du XVIIIe siècle, devenu préfecture le 27 juillet 1808, la préfecture ouvre ses portes à l’occasion des Journées du patrimoine depuis plus de 20 ans. La préfecture est installée dans l’ancien logis de l’évêque de Toulouse, dont les premiers bâtiments, encore peu connus, se situent probablement dès le Ve siècle au sud de la place Saint-Étienne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Patrimoine Reliure ©Marie-Isabelle Pérez-Bouville Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Préfecture de la Haute-Garonne Adresse 1 Place Saint-Etienne, 31038 Toulouse cedex 9 Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Préfecture de la Haute-Garonne Toulouse latitude longitude 43.59993;1.449364

Préfecture de la Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/