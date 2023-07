Visite guidée de la préfecture Préfecture de la Creuse Guéret Catégories d’Évènement: Creuse

Guéret Visite guidée de la préfecture Préfecture de la Creuse Guéret, 16 septembre 2023, Guéret. Visite guidée de la préfecture Samedi 16 septembre, 14h00, 15h30 Préfecture de la Creuse Gratuit. Sur inscription. Au cours des visites guidées, vous profiterez de la présentation « immobilier et mobilier » de l’hôtel de la préfecture. Elle sera commentée par la directrice de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine, Madame Christelle Dupas, dans l’ordre suivant :

– la cour d’honneur,

– le hall d’entrée,

– la salle à manger,

– le bureau du Préfet,

– les salons,

– le parc/jardin. Préfecture de la Creuse Place Louis Lacrocq, 23000 Guéret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05.55.51.59.68 https://www.creuse.gouv.fr https://www.facebook.com/prefetdelacreuse [{« type »: « link », « value »: « https://www.creuse.gouv.fr/Publications/Salle-de-presse/Journees-du-Patrimoines-2023 »}] https://www.creuse.gouv.fr/Publications/Salle-de-presse/Journees-du-Patrimoines-2023 Le bâtiment de la préfecture de la Creuse est resté à l’image de l’hôtel reconstruit en 1748 par Louis de Madot, avec ses deux avant-corps, son perron, son jardin ombragé. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

