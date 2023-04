AUDITION FIN D’ANNÉE ÉCOLE DE MUSIQUE ABACADA Espace Culturel Préfailles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

AUDITION FIN D’ANNÉE ÉCOLE DE MUSIQUE ABACADA Espace Culturel, 11 juin 2023, Préfailles. Audition de fin d’année pour l’école de musique ABACABA à Préfailles..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . .

Espace Culturel Rue du Docteur Guépin

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



End of year audition for the ABACABA music school in Préfailles. Audición de fin de curso para la escuela de música ABACABA de Préfailles. Jahresendvorspiel der Musikschule ABACABA in Préfailles.

