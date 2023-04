SALON DU LIVRE Espace Culturel, 22 avril 2023, Préfailles.

Venez faire un tour à la 6ème édition du Salon du livre, une trentaine d’auteurs de votre région vous accueillent.

Événement culturel organisé par l’association « Entrez donc! »..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 18:00:00. .

Espace Culturel Rue du Docteur Guépin

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come and visit the 6th edition of the Salon du livre, about thirty authors from your region will welcome you.

Cultural event organized by the association « Entrez donc!

Venga a visitar la 6ª edición de la Feria del Libro, donde una treintena de autores de su región le darán la bienvenida.

Evento cultural organizado por la asociación « ¡Entrez donc!

Ausgabe der Buchmesse, bei der Sie von 30 Autoren aus Ihrer Region empfangen werden.

Die Veranstaltung wird vom Verein « Entrez donc! » organisiert.

Mise à jour le 2023-03-17 par eSPRIT Pays de la Loire